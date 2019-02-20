В среду, 20 февраля, мадридский "Атлетико" и туринский "Ювентус" проведут между собой первый матч двухраундового противостояния в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в столице Испании. Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Несмотря на наличие у туринцев Криштиану Роналду в полной боевой готовности, букмекеры не выделяют фаворита. И на хозяев, и на гостей коэффициент на победу в БК "Лига Ставок" равный – 2,8. То есть со ставки в тысячу рублей на одну из команд клиенты могут выиграть 2 800 рублей. Для сравнения, на ничью коэффициент составляет 3,05, что еще раз доказывает, что букмекеры ожидают в Мадриде равной битвы.

Учитывая любовь "Атлетико" к игре от обороны, неудивительно, что никто не ждет результативного матча. На "тотал меньше" 2,5 голов коэффициент равен 1,5. А вот те, кто поверит в Криштиану Роналду, Антуана Гризманна и других атакующих игроков матча, которые в сумме забьют больше 2,5 голов, могут с одной тысячи рублей выиграть 2 600 (коэффициент – 2,6).

"Старая синьора" рассматривается экспертами как один из фаворитов нынешней Лиги чемпионов, а Роналду будет предельно мотивирован, ведь это его первое возвращение в Мадрид после летнего перехода из "Реала". Тем не менее, именно "Атлетико" можно считать одним из тех, кто способен остановить "Ювентус" со всей его звездной атакой.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь увеличила номиналы фрибетов для новых клиентов.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размер которого увеличен с 555 до 1000 рублей. Если пари, заключенное с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам еще один номиналом в тысячу рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счет. Итого – до 3000 рублей.

Данное предложение от БК "Лига Ставок" действительно на срок с 19 до 21 февраля.

Все подробности предложения "Игра на победу", а также всей акции "Победная серия", на сайте БК "Лига Ставок".