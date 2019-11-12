Юношеская сборная России назвала заявку на отборочный турнир чемпионата Европы

Тренерский штаб юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) во главе с Александром Кержаковым определился с итоговой заявкой на мини-турнир первого отборочного раунда чемпионата Европы-2020 U-19, матчи которого пройдут с 13 по 19 ноября в Уэльсе. Россияне поборются за выход в Элитный раунд квалификации с командой принимающей страны, Косово и Польшей.

Заявка юношеской сборной России

Вратари: Виталий Ботнарь («Локомотив» Москва), Иван Будачев («Ленинградец» Ленинградская область).

Защитники: Илья Агапов («Рубин» Казань), Илья Быковский («Арсенал» Тула), Илья Вахания, Данила Прохин (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Владимиров («Динамо» Москва), Владислав Микушин («Факел» Воронеж).

Полузащитники: Никита Бакалюк, Руслан Литвинов, Степан Оганесян (все — «Спартак» Москва), Леонид Герчиков («Чертаново» Москва), Кирилл Кравцов («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Макаров («Рубин» Казань), Максим Петров («Локомотив» Москва), Эдгар Севикян («Леванте» Испания), Игорь Школик («Динамо» Москва).

Нападающие: Максим Данилин («Динамо» Москва), Кирилл Косарев («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Кутовой («Краснодар»).