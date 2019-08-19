Вадим Гаранин возглавил юношескую сборную России

Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о назначении Вадима Гаранина старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2005 года рождения. Контракт со специалистом подписан до конца 2021 года.

Ранее специалист успешно работал в молодежном составе тульского «Арсенала», а до этого — в столичной Академии «Динамо» имени Льва Яшина.

С 26 по 30 августа новообразованная команда под руководством Гаранина примет участие в международном турнире среди юношеских сборных U-15 во Вьетнаме, в рамках которого сыграет с хозяевами, Республикой Кореей и Мьянмой. В преддверии турнира, с 20 по 23 августа, россияне проведут учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске, после чего отправятся на место проведения соревнований.

— Для меня возглавить юношескую сборную России — большая честь, — отмети Гранин. — Cборная только начинает формироваться, поэтому на данном этапе первоочередная задача носит селекционный характер. Будем внимательно изучать, как ребята играют за свои академии и спортивные школы, вызывать наиболее достойных на сборы и формировать боеспособный коллектив для участия в отборочном раунде Чемпионата Европы в категории U-17, который стартует через два года.

К работе уже приступил, завтра команда начнет учебно-тренировочный сбор в Новогорске, а с 26 по 30 августа нам предстоит принять участие в международном турнире во Вьетнаме. Соперниками сборной России будут команды Кореи, Вьетнама и Мьянмы. К сожалению, по разным причинам мы не смогли вызвать сейчас всех игроков, которых хотели, а соперники будут представлены футболистами на год старше. Будем настраивать ребят на серьезную борьбу, первый турнир для новой команды всегда имеет особое значение. До конца года у сборной запланировано еще несколько учебно-тренировочных сборов.