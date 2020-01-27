В юношескую сборную России вызван защитник «Вильярреала»? Это не совсем так

В пятницу на официальном сайте РФС появилась новость, что с 1 по 11 февраля юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) проведет сбор в Испании, где сыграет с «Малагой», Англией и Бельгией. Этот сбор, по словам главного тренера Станислава Коротаева — заключительный этап подготовки к элитному раунду Евро-2020, матчи которого пройдут с 25 по 31 марта. Соперниками россиян станут Дания, Финляндия, Сербия.

Многие обратили внимание на то, что получивший приглашение защитник Антон Ефремов представлен в качестве футболиста «Вильярреала». При этом Коротаев так объяснил причины вызова игрока:

— У Антона была травма: долго лечился, а мы следили за его здоровьем. Сейчас Ефремов тренируется и играет в Испании, находится в тонусе, и мы решили посмотреть, готов ли он решать большие задачи, — сказал тренер официальному сайту РФС.

Как выяснил «СЭ», Ефремова пока нельзя называть футболистом «Вильярреала» — защитник только собирается поступить в академию клуба.

— Антон действительно хочет попасть в академию «Вильярреала», — сказал «СЭ» отец игрока Артем Ефремов. — Сейчас идет процесс передачи документов. Кто-то написал, что он перешел в испанскую команду, но это не так. Мы сами переехали с семьей Испанию на учебу и решили попробовать потренироваться в академии «Вильярреала». Пока ни в одной тренировке Антон не участвовал, информация преждевременна. Сейчас сын пройдет сбор с юношеской сборной, после этого можно о чем-то говорить. Надеюсь, что примерно через месяц он окажется в академии «Вильярреала».

Ефремов родился в Нижнем Новгороде и воспитывался в местных футбольных школах. Его отец возглавлял центр региональной подготовки футболистов, созданный в 2017 году. Правда, в Нижнем Новгороде Антон занимался недолго, уже в 2016 году он выступал за детскую команду «Локомотива», а в 2017-м выиграл с железнодорожниками первенство Москвы. Академию красно-зеленых Ефремов покинул осенью прошлого года. «Очень талантливый парень, хороший защитник», — сказал один из специалистов, который пересекался с ним в академии.

Ефремов также выступал и за сборную России разных возрастов: провел пять матчей за команду U15, шесть — за U16, два — за U17. Несколько раз выходил на поле с капитанской повязкой.