В символическую сборную молодежного Евро включены 6 немцев и 4 испанца

УЕФА назвал символическую сборную чемпионата Европы среди молодежных команд, информирует пресс-служба союза.
В нее вошли: вратарь Александер Нюбель, защитники Беньямин Хенрикс, Джонатан Та, Лукас Клостерман (все Германия), Хесус Вальехо (Испания); полузащитники Махмуд Дауд (Германия), Фабиан Руис, Дани Себальос, Дани Ольмо (Испания), Лука Вальдшмидт (Германия) и нападающий Джордже Пушкаш (Румыния).
Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла Германию (2:1), взяв реванш за поражение двухгодичной давности. Эта победа стала для испанцев пятой в истории.
🔝 6 немцев, 4 испанца и румын 😎– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 2, 2019
🔥 Объявлена символическая сборная #U21EURO 🔥 pic.twitter.com/mny5dzpOWN