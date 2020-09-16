УЕФА изменил сроки и формат юношеского Евро

УЕФА внес изменения в графике чемпионата Европы-2020 для игроков не старше 19 лет, сообщает официальный сайт РФС. Из-за пандемии коронавируса было решено перенести элитный раунд с октября на ноябрь 2020 года. «Финал восьми» пройдет в Северной Ирландии в марте 2021 года.

Формат «Финала восьми» был изменен, и теперь он будет состоять из этапа плей-офф, включая четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Также предусмотрены матчи плей-офф, которые определят пятую команду из зоны УЕФА на ЧМ-2021 для игроков до 20 лет.

Также изменен регламент женской Лиги чемпионов и Лиги чемпионов по футзалу.