Полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от матчей отборочного раунда Евро-2021 против Болгарии (4 сентября) и Польши (8 сентября).

— Это будут самые важные матчи в группе, — приводит слова Облякоа официальный сайт РФС. — Их надо выигрывать и напрямую выходить на Евро.

— Расскажите, пожалуйста, о встречах первого круга с этими командами?

— Матчи были тяжелыми. На выезде против Болгарии мы забили чистый мяч, который не засчитали. У болгар хорошая команда, играющая от обороны. У нас было много моментов, но, к сожалению, мы их не реализовали. С поляками тоже была тяжелая игра. Результативная ничья, причем мы сравняли счет в концовке. Встреча получилась интересная: могла как проиграть, так и победить.

— Отсутствие болельщиков на трибунах станет для нашей сборной минусом или плюсом?

— Когда играем дома, то, конечно, минус. А на выезде это может быть плюсом, потому что поляков на выезде гнали бы вперед местные болельщики. В целом — ничего страшного, мы уже привыкли к такому формату проведения матчей.

— Как проходят сборы? Какая обстановка в команде? Соскучился ли по кому-то из партнеров?

— Конечно, по некоторым ребятам соскучился. В команде хорошая обстановка, занимаемся в рабочем режиме. Все друг друга знают, хорошо общаемся, коллектив отличный.

— Сильно на игре команды скажется отсутствие Федора Чалова?

— Федя — лидер нашей сборной, забивает много мячей. Но ничего страшного, это футбол. У нас есть кому его заменить, будем стараться выиграть и без него.