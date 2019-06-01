Сулейманов не поможет молодежной сборной России в матче с Чехией

Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов не успеет полностью восстановиться к контрольной игре с Чехией, которая состоится 5 июня в рамках сбора команды в Австрии. В связи с этим принято решение о продолжении лечения 19-летнего футболиста в расположении "Краснодара".

Как информирует официальный сайт РФС, Сулейманов испытывал определенные проблемы со связочным аппаратом коленного сустава после игр за клуб. По прибытию в расположение молодежной сборной России на базе в Новогорске он был осмотрен медицинским штабом команды. По итогам осмотра было решено взять его на австрийский сбор и постараться успеть восстановить футболиста. При этом сам игрок выразил желание быть вместе с командой, принимать участие в теоретических занятиях, быть рядом со сборной во время тактических тренировок, что, безусловно, влияет на формирование единого коллектива и положительного микроклимата в команде.

В течение двух дней медицинском штабом молодежной сборной России были проведены все необходимые лечебные мероприятия, однако сроки реабилитации не позволят игроку принять участие в матче с Чехией.