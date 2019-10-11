Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч с Польшей
11 октября 2019, 16:08
Молодежная сборная России проведет отборочный матч Евро-2021 против команды Польши. Стал известен стартовый состав российской команды.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия: Максименко, Евгеньев, Дивеев, Круговой, Рассказов, Обляков, Уткин, Умяров, Ломовицкий, Шапи, Чалов.
Польша: Грабара, Гумны, Валюкевич, Собоциньски, Пестка, Фила, Дзичек, Богуш, Юзвяк, Клималя, Плахета.
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