США и Южная Корея вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата мира

В Польше продолжаются матчи 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Сборная США обыграла Францию (3:2) и в четвертьфинале встретится с Эквадором.

В параллельной встрече сборная Южной Кореи оказалась сильнее Японии (1:0) и на стадии четвертьфинала встретится с Сенегалом.

Чемпионат мира U20

1/8 финала

Япония - Корея - 0:1 (0:0)

Гол: О Се Хун, 84.

Франция - США - 2:3 (1:1)

Голы: Сото, 25 (0:1). Гуири, 41 (1:1). Алиуи, 55 (2:1). Сото, 74 (2:2). Ренникс, 83 (2:3).

Также в четвертьфинал пробились команды Колумбии, Украины и Италии. Последний участник определится в противостоянии между Аргентиной и Мали.