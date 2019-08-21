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Сегодня в Москве стартует турнир памяти Валентина Иванова

10:55
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С 21 по 25 августа в Москве на стадионе «Арена Чертаново» пройдет традиционный турнир памяти знаменитого советского футболиста и тренера, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы Валентина Иванова «Звездный путь». В турнире будут участвовать юношеские сборные, составленные из игроков не старше 2004 года рождения.

На турнире сыграют сборные России, Турции, Сербии и Узбекистана. Соревнования пройдут по круговой системе. Сегодня состоятся матчи Турция — Узбекистан (начало в 15.00 по московскому времени) и Сербия — Россия (18.00).

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210350

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