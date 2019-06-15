Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет

Сборная Украины в финальном матче юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет добилась победы над Кореей​ – 3:1.

В составе победителей дубль оформил форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга, третий мяч украинцев провел полузащитник Георгий Цитаишвили. У корейцев гол на счету хавбека "Валенсии" Ли Кан Ина​.

Сборная Украины впервые в своей истории стала чемпионом мира U-20. Ранее команда не проходила дальше стадии 1/8 юношеских ЧМ.

До победы над Кореей лучшим достижением "сине-желтых" был триумф на чемпионате Европы 2009 года U-19.

🏆 Сборная Украины - победитель молодежного чемпионата мира🥇🙌



🇺🇦3⃣🆚1⃣🇰🇷



📺⚽ Ли (5, с пенальти после VAR)

⚽⚽ Супряга (34, 53)

⚽ Цитаишвили (89)



Поздравляем @FFUKRAINE 👏👏👏 pic.twitter.com/G8UbB4RCn4 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 июня 2019 г.

Чемпионат мира U20

Финал

Украина U20 – Корея U20 – 3:1 (1:1)

Голы: Ли Кан Ин, 5 – с пенальти (0:1). Супряга, 34 (1:1). Супряга, 53 (2:1). Цитаишвили, 89 (3:1).

Украина U20: Лунин, Бондарь, Сафронов, Бескоровайный, Конопля, Цитаишвили, Булеца (Кащук, 88), Корниенко, Хахлев (Чех, 56), Дришлюк, Супряга (Сикан, 63).

Корея U20: Ли Кван Ен, Ким Хен У, Хван Тхэ Хен, Ли Джэ Ик, Ли Джи Соль, Чхве Джун (Ли Кю Хек, 80), Ли Кан Ин, Ким Чон Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сам, 46), О Се Хун, Чо Ен Ук (Чон Се Джин, 63).

Предупреждения: Ким Хен У, 33. Ли Джэ Ик, 56. О Се Хун, 78. Конопля, 86.

Судья: Эльфат (США).

15 июня. Лодзь. Стадион "Widzewa (Lodz Stadium)".