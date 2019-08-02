Россия разгромила Бахрейн на турнире в Алькудии

Молодежная сборная России выиграла у Бахрейна на турнире COTIF (5:1). Это первая победа россиян. В первой встрече было поражение от Испании (0:2).
Команды играли два тайма по 40 минут.
COTIF
Сборные до 20 лет
2-й тур
Россия - Бахрейн - 5:1 (4:1)
Голы: Алромаихи, 10 (0:1). Корцов, 23 (1:1). Сулейманов, 37 (2:1). Садулаев, 38 (3:1). Сулейманов, 41 (4:1). Севикян, 80 (5:1).
FINAL | Abultada victoria de @TeamRussia 🆚 @bfainfo (5-1). Gran partido de los pupilos de Oleg Levin ➡️ #COTIF2019 pic.twitter.com/04YH5bQ7jS— COTIF L'Alcúdia (@Cotif) August 1, 2019