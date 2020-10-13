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Прядкин поздравил игроков и тренерский штаб молодежной сборной России с выходом в финальную часть Евро-2021

13 октября 2020, 20:36
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Президент РПЛ Сергей Прядкин поздравил игроков и тренерский штаб молодежной сборной России с выходом в финальную часть чемпионата Европы-2021.

«От всей души поздравляем молодежную сборную России с выходом на чемпионат Европы! — цитирует Прядкина сайт РПЛ. — Мы ждали этого события с 2013 года. Особенно отрадно, что команда по большей части состоит из игроков Тинькофф РПЛ. Многие ребята уже сейчас играют ведущие роли в своих клубах, за ними — будущее лиги.

Желаем удачи команде Михаила Галактионова на Евро!»

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25692.html

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