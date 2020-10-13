Президент РФС поздравил молодежную сборную с выходом на Евро-2021

Президент РФС Александр Дюков поздравил молодежную сборную России с выходом в финальную часть Евро-2021. В заключительном матче отборочного цикла российская команда обыграла Латвию (4:1).

— Поздравляю нашу молодежную сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы по футболу впервые с 2013 года, — сказал Дюков. — На протяжении всего отборочного цикла команда Михаила Галактионова показывала стабильную игру и по праву завоевала путевку в решающую стадию турнира в Венгрии и Словении. В следующем году мы будем болеть не только за национальную сборную России, но и за нашу молодежную команду!