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Президент РФС поздравил молодежную сборную с выходом на Евро-2021

13 октября 2020, 19:24
Александр Дюков. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Александр Дюков. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Президент РФС Александр Дюков поздравил молодежную сборную России с выходом в финальную часть Евро-2021. В заключительном матче отборочного цикла российская команда обыграла Латвию (4:1).

— Поздравляю нашу молодежную сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы по футболу впервые с 2013 года, — сказал Дюков. — На протяжении всего отборочного цикла команда Михаила Галактионова показывала стабильную игру и по праву завоевала путевку в решающую стадию турнира в Венгрии и Словении. В следующем году мы будем болеть не только за национальную сборную России, но и за нашу молодежную команду!

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