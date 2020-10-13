Павел Маслов: «Мы сделали лишь шаг, впереди чемпионат Европы»

Защитник молодежной сборной России Павел Маслов оценил выступление своей команды. Россияне обыграли Латвию (4:1) и вышли в финальную часть Евро-2021.

— Многие говорят, что нынешняя молодежная сборная сильнейшая за долгие годы. Таки разговоры не расслабляют игроков?

— Абсолютно, наоборот, мотивируют на работу и на достижение главных целей. Сегодня мы сделали лишь шаг, впереди чемпионат Европы, где нам нужно подтвердить, что лавры, которые нам достаются, оправданы.

— Первый раунд Евро пройдет в разгар завершающей части чемпионата. Нет ли боязни, что клуб может не отпустить на турнир?

— Уверен, что в клубе поймут важность той задачи, которую мы должны решить. Но пока об этом рано говорить, давайте дождемся марта.

— Можно ли сказать, что нынешний сезон для вас самый успешный в карьере и по-настоящему переломный?

— Моя задача играть, доказывать свой уровень, а задача журналистов оценивать, успешный или нет. Моя задача работать над собой и идти вперед.

— Насколько вам удобно играть в сборной, ведь тактика в клубе совершенно другая. Нет ли дискомфорта?

— Абсолютно нет. Задача любого профессионала быстро адаптироваться под требования главного тренера. (Максим Алланазаров)