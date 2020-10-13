Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итог отборочного матча Евро-2021 против команды Латвии (4:1). Эта победа позволила российской команде пробиться в финальную часть чемпионата Европы.

— Мы выполнили главную задачу: впервые за долгое время наше поколение игроков будет принимать участие в крупнейшем форуме, — сказал Галактионов. — Для нас это очень радостное событие. Мы долго к этому шли, провели большую работу. Сейчас, конечно, нас переполняют эмоции.

Что касается игры, то первые минут 20 были нервозными. Первый гол после хорошей комбинации придал нам уверенности. Дальше игра проходила под нашим контролем.

Конечно, нам надо усиливать игровую составляющую, нам надо усиливать качество игры, чтобы быть более уверенными и конкурентными.

Мы готовились к этому сопернику. Акцентировали внимание ребят на сильных и слабых сторонах. Да, не все удалось. Есть еще к чему стремиться.

Когда четвертый мяч был забит, все сомнения отпали. Игра сейчас только закончилась, надо остыть, все проанализировать.

Не люблю выделять, так что отмечу всю команду. Всегда говорю, что на поле играют не 11 фамилий, а — команда.

Макаров — новичок сборной. Специфика игры за сборную и клуб разнится. Так что надо немного адаптироваться. Да, счет позволял, так что мы дали ему дебютировать и почувствовать атмосферу сборной.