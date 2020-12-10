Россия узнала соперников на молодежном Евро-2021
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка молодежного чемпионата Европы, где своих соперников узнала и сборная России.
Российская команда попала в группу С, где сыграет против Исландии, Дании и Франции.
Группа А: Румыния, Венгрия, Голландия, Германия.
Группа В: Чехия, Словения, Италия, Испания.
Группа С: Исландия, Россия, Дания, Франция.
Группа D: Швейцария, Хорватия, Португалия, Англия.
Молодежный Евро-2021, который примут Венгрия и Словения, имеет уникальный формат и календарь. Групповой турнир и плей-офф пройдут отдельно. Групповой турнир состоится с 24 по 31 марта 2021 года. Все первые и вторые места выйдут в плей-офф, который будет разыгран с 31 мая по 6 июня 2021 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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