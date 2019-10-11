Молодежная сборная России вырвала ничью у Польши в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в отборочном матче Евро-2021.
В составе россиян отличились Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов. За поляков забили Игорь Дивеев и Патрик Клималя.
Сборная России набрала 5 очков и расположилась на 2-м месте в турнирной таблице группы Е. Польша с 7 баллами занимает 1-ю строчку.
? Гол Даниила Уткина в ворота гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 11, 2019
? #РоссияПольша на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/WI5rKZsevg
? Магомед-Шапи Сулейманов забил решающий мяч на первой компенсированной минуте матча #РоссияПольша #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/VJzxTwIKUW— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 11, 2019
Чемпионат Европы U21
Группа 5
Россия U21 — Польша U21 — 2:2 (1:2)
Голы: Дивеев, 10 — в свои ворота (0:1). Уткин, 25 (1:1). Клималя, 45+1 (1:2). Сулейманов, 90+1 (2:2).
Россия U21: Максименко, Евгеньев, Дивеев, Круговой, Рассказов, Обляков, Уткин (Глушенков, 60), Умяров (Грулев, 86), Сулейманов, Чалов, Ломовицкий (Лесовой, 76).
Польша U21: Грабара, Гумны, Валюкевич, Собоциньски, Пестка, Фила, Дзичек, Богуш (Модер, 86), Юзвяк, Клималя (Томчик, 67), Плахета (Бида, 75).
Предупреждения: Евгеньев, 73. Томчик, 90. Глушенков, 90+2. Сулейманов, 90+2. Дзичек, 90+2. Валюкевич, 90+2.
Судья: Орел (Чехия).
11 октября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.