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Молодежная сборная России вырвала ничью у Польши в отборе Евро-2021

11 октября 2019, 18:53
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Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в отборочном матче Евро-2021.

В составе россиян отличились Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов. За поляков забили Игорь Дивеев и Патрик Клималя.

Сборная России набрала 5 очков и расположилась на 2-м месте в турнирной таблице группы Е. Польша с 7 баллами занимает 1-ю строчку.

Чемпионат Европы U21

Группа 5

Россия U21 — Польша U21 — 2:2 (1:2)

Голы: Дивеев, 10 — в свои ворота (0:1). Уткин, 25 (1:1). Клималя, 45+1 (1:2). Сулейманов, 90+1 (2:2).

Россия U21: Максименко, Евгеньев, Дивеев, Круговой, Рассказов, Обляков, Уткин (Глушенков, 60), Умяров (Грулев, 86), Сулейманов, Чалов, Ломовицкий (Лесовой, 76).

Польша U21: Грабара, Гумны, Валюкевич, Собоциньски, Пестка, Фила, Дзичек, Богуш (Модер, 86), Юзвяк, Клималя (Томчик, 67), Плахета (Бида, 75).

Предупреждения: Евгеньев, 73. Томчик, 90. Глушенков, 90+2. Сулейманов, 90+2. Дзичек, 90+2. Валюкевич, 90+2.

Судья: Орел (Чехия).

11 октября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

Россия U21 — Польша U21

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