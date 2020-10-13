Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Молодежная сборная России в шаге от попадания на Евро-2021: все голы матча

13 октября 2020, 18:48
Теги:

Молодежная сборная России близка к попаданию на Евро-2021. В решающем матче россияне на выезде играют против Латвии.

В первом тайме счет открыл игрок российской сборной Константин Кучаев. В начале второго тайма два быстрых мяча забили Роман Евгеньев и Даниил Лесовой. Последний гол в составе российской команды забил Александр Ломовицкий.

28-я минута: гол Кучаева

51-я минута: гол Евгеньева

55-я минута: гол Лесового

85-я минута: гол Ломовицкого

Латвия U21 — Россия U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир