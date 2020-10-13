Молодежная сборная России в шаге от попадания на Евро-2021: все голы матча
13 октября 2020, 18:48
Молодежная сборная России близка к попаданию на Евро-2021. В решающем матче россияне на выезде играют против Латвии.
В первом тайме счет открыл игрок российской сборной Константин Кучаев. В начале второго тайма два быстрых мяча забили Роман Евгеньев и Даниил Лесовой. Последний гол в составе российской команды забил Александр Ломовицкий.
28-я минута: гол Кучаева
51-я минута: гол Евгеньева
55-я минута: гол Лесового
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