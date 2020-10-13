Молодежная сборная России в шаге от попадания на Евро-2021: все голы матча

Молодежная сборная России близка к попаданию на Евро-2021. В решающем матче россияне на выезде играют против Латвии.

В первом тайме счет открыл игрок российской сборной Константин Кучаев. В начале второго тайма два быстрых мяча забили Роман Евгеньев и Даниил Лесовой. Последний гол в составе российской команды забил Александр Ломовицкий.

28-я минута: гол Кучаева

? Наир Тикнизян сделал подачу в штрафную, а Константин Кучаев головой отправил мяч в сетку ворот сборной Латвии.



? #ЛатвияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/EDz4WyZN8E — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2020

51-я минута: гол Евгеньева

? Даниил Лесовой навесил в штрафную со стандарта, Федор Чалов сделал скидку на Романа Евгеньева, который пробил под перекладину.



? #ЛатвияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/7ORUxeMXIY — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2020

55-я минута: гол Лесового