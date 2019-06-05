Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче

Сборная России U-21 с минимальным счетом уступила Чехии в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил Ондржей Шашинка.
Товарищеский матч
Россия U21 - Чехия U21 - 0:1 (0:1)
Гол: Шашинка, 44.
Россия U21: Сафонов (Максименко, 46), Лысов, Калугин, Евгеньев, Дивеев (Лапшов, 37), Ломовицкий (Мусаев, 65), Глушенков, Уткин (Тугарев, 46), Глебов (Грулев, 65), Голубев (Визнович, 78), Игнатьев.
Предупреждения: Голубев, 20. Визнович, 83.
Судья: Егер (Австрия).
5 июня. Леоганг. Стадион "Steinbergstadion".