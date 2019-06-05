20:57 5 июня | Футбол — Молодежные сборные

Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче

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Сборная России U-21 с минимальным счетом уступила Чехии в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил Ондржей Шашинка

Товарищеский матч 

Россия U21 - Чехия U21 - 0:1 (0:1)

Гол: Шашинка, 44. 

Россия U21: Сафонов (Максименко, 46), Лысов, Калугин, Евгеньев, Дивеев (Лапшов, 37), Ломовицкий (Мусаев, 65), Глушенков, Уткин (Тугарев, 46), Глебов (Грулев, 65), Голубев (Визнович, 78), Игнатьев.

Предупреждения: Голубев, 20. Визнович, 83. 

Судья: Егер (Австрия).

5 июня. Леоганг. Стадион "Steinbergstadion".

Россия U21 - Чехия U21

 

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