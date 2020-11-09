Молодежная сборная России из-за травм потеряла семь игроков

В списке игроков молодежной сборной России под руководством Михаила Галактионова, вызванных для подготовки к контрольным матчам против сборных Венгрии (13 октября) и Словении (17 октября), произошли изменения, сообщает сайт РФС.

Из-за различных полученных травм и повреждений ряд футболистов не смогут принять участие в учебно-тренировочном сборе и грядущих встречах: полузащитники «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин (у обоих мышечная травма), защитник «Локомотива» Станислав Магкеев (травма прямой мышцы бедра), защитник «Сочи» Никита Калугин (мышечная травма), нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев (травма, полученная в матче за «Динамо-2» получил миофасциалтный синдром мышц спины), полузащитник «Спартака» Наиль Умяров (перелом 4 и 5 пястных костей левой кисти со смещением) и полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили (частичный разрыв четырехглавой мышцы бедра). Вместо них в штаб сборной вызваны другие футболисты.

Обновленный список выглядит следующим образом:

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Вадим Карпов (ЦСКА), Максим Ненахов («Ахмат»), Данила Прохин («Зенит»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Михаил Игнатов («Спартак»), Наир Тикнизян (ЦСКА).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Рубин»).