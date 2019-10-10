Молодежная сборная Польши боялась, что ей придется ехать 4 часа в автобусе по российским дорогам

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич рассказал о проблемах по пути в Екатеринбург на матч отборочного турнира Евро-2021 против России. Ранее стало известно, что самолет вынужденно сел не в Екатеринбурге, а в Челябинске. Причиной смены маршрута стало то, что сегодня в аэропорту Екатеринбурга произошла аварийная посадка самолета «Ан-12».

— Капитан сказал, что нужно полететь в Челябинск, потому что что-то случилось, — сказал Михневич в интервью, опубликованном в Телеграм-канале «Мутко против». — Мы не знали, что такое. Когда были уже в Челябинске, получили SMS от нашего президента. Три часа ждали, не знали, когда полетим в Екатеринбург. Думали, что на автобусе придется ехать 200 километров. Это много. В России дороги такие... Показывали, что четыре часа на автобусе ехать, это очень трудно.