Стал известен состав молодежной сборной России на матч отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии. С первых минут на поле появятся вратарь «Спартака» Александр Максименко и лидер атак ЦСКА Федор Чалов.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Максименко, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Степанов, Обляков, Умяров, Кучаев, Рассказов, Ломовицкий, Чалов.

Запасные — Адамов, Голубев, Игнатьев, Лапшов, Грулев, Уткин, Тугарев, Горшков, Лисовой.

Трансляция матча Болгария — Россия