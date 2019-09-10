Максименко и Чалов — в «старте» молодежной сборной России на матч с Болгарией
10 сентября 2019, 19:10
Стал известен состав молодежной сборной России на матч отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии. С первых минут на поле появятся вратарь «Спартака» Александр Максименко и лидер атак ЦСКА Федор Чалов.
Полностью состав команды выглядит следующим образом: Максименко, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Степанов, Обляков, Умяров, Кучаев, Рассказов, Ломовицкий, Чалов.
Запасные — Адамов, Голубев, Игнатьев, Лапшов, Грулев, Уткин, Тугарев, Горшков, Лисовой.