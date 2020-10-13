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Кадр дня. Российская молодежка празднует выход на Евро

13 октября 2020, 19:50
Молодежная сборная России празднует выход на Евро. Фото Сборная России.
Молодежная сборная России празднует выход на Евро. Фото Сборная России.
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Молодежная сборная России отметила выход на Евро-2021. В заключительном матче отборочного цикла российская команда обыграла Латвию (4:1). Фото опубликовано в Twitter национальной команды.

«Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодежку с долгожданным выходом на Евро», — говорится в сообщении.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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