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Иван Игнатьев — о своем удалении: «Не попал, значит...»

10 сентября 2019, 23:59
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Нападающий молодежной сборной России (U-21) Иван Игнатьев отказался комментировать свое удаление в отборочном матче Евро-2021 с командой Болгарии (0:0). На 87-й минуте судья показал Игнатьеву прямую красную карточку после отмашки в единоборстве с защитником хозяев Петко Христовым.

— Можете прокомментировать эпизод?

— Нет, нельзя.

— На раскадровке видно, что вы толком не попали в соперника...

— Не попал, значит... Нет, все равно не буду ничего комментировать. Ни по моменту, ни по самому матчу. (Александр Рогулев)

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