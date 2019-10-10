Источник: Матч молодежных сборных России и Польши под угрозой срыва

Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 между сборными России и Польши может не состояться, сообщает E1.RU. Проблемы из-за аварийной посадки самолета «Ан-12» в аэропорту Кольцово.

Сообщается, что самолет Boeing с командой гостей в эти минуты летит в направлении Екатеринбурга. Борт находится в воздушном пространстве Башкирии. Пока нет точной информации, куда именно направится польский самолет. Не исключено, что он так же, как и остальные борта, уйдет в Пермь, Челябинск или Тюмень.

При этом уже сегодня у поляков должна была состояться предматчевая тренировка, а теперь она, как и весь матч, под угрозой срыва. Впрочем, не исключено, что командир Boeing решит дождаться разрешения на посадку.

Ранее сообщалось, что сегодня военный самолет «Ан-12» приземлился без шасси в аэропорту в Екатеринбурге. На борту самолета, который совершил аварийную посадку, находилось 17 человек (6 членов экипажа и 11 пассажиров) — никто из них не пострадал.

Матч отборочного турнира Евро-2021 между молодежными сборными России и Польши должен состояться в Екатеринбурге 11 октября. Начало запланировано на 17.00 по московскому времени.