Игнатьев удален в матче молодежной сборной России против Болгарии
10 сентября 2019, 22:15
Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев удален на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.
Игнатьев удален в матче с Болгарией за отмашку pic.twitter.com/IcQTxpXWAs— СЭ Футбол (@se_football) 10 сентября 2019 г.
Форвард «Краснодара» рукой отмахнулся от Петко Христова и получил прямю красную карточку.
Удаления Ивана Игнатьева.
Удаления Ивана Игнатьева.
Удаления Ивана Игнатьева.
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