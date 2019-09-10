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Игнатьев удален в матче молодежной сборной России против Болгарии

10 сентября 2019, 22:15
Удаления Ивана Игнатьева. Удаления Ивана Игнатьева. Удаления Ивана Игнатьева. Удаления Ивана Игнатьева. Удаления Ивана Игнатьева. Удаления Ивана Игнатьева. Удаления Ивана Игнатьева.
Удаления Ивана Игнатьева.
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Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев удален на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.

Форвард «Краснодара» рукой отмахнулся от Петко Христова и получил прямю красную карточку.

Удаления Ивана Игнатьева.
Удаления Ивана Игнатьева.
Удаления Ивана Игнатьева.
Удаления Ивана Игнатьева.
Удаления Ивана Игнатьева.
Удаления Ивана Игнатьева.
Болгария U21 — Россия U21

Трансляция матча Болгария — Россия

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