Хомуха назвал фаворита группы России на Евро-2021
Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2021 U21. Россия попала в группу C, а ее соперниками стали Франция, Дания и Исландия. Матчи группового этапа пройдут с 24 по 31 марта.
— Фаворит — команда Франции, если она будет представлена всеми своими лучшими футболистами, — сказал «СЭ» Хомуха. — Три остальные команды приблизительно равные по силам. Россия вполне может бороться за выход из группы со второй позиции. Нужно постепенно двигаться, первая задача — сыграть уже в финальной части, которая будет после этой предварительной, выйти из группы и продолжить борьбу за призовые места. Шансы вполне есть.
(Екатерина Звенигородская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю