Хавбек «Спартака» Глушенков в среду пройдет медобследование

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в среду пройдет медобследование в связи с травмой колена. Судя по всему, это не повреждение крестообразных связок колена.

21-летний Глушенков был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1).

В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. (Максим Алланазаров)