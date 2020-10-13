«Гнули свою линию, несмотря на сложности». Глебов оценил игру молодежки в отборе Евро-2021

Полузащитник молодежной сборной России Данил Глебов после матча отборочного турнира Евро-2021 с Латвией (4:1) заявил, что команда старалась играть в свой футбол на протяжении всего цикла.

— По ходу отборочного цикла были достаточно тяжелые игры. Что мне понравилось, так это то, что несмотря на сложности, мы пытались гнуть свою линию. Показывать тот футбол, в который просит нас играть тренерский штаб. Мою игру должны оценивать тренеры. Я не люблю этого делать.

Это мой первый официальный турнир в национальной сборной. Как буду праздновать? Посидим с командой. А потом поедем по своим командам готовиться к играм. Из клуба поздравили, жена, друзья близкие, болельщики «Ростова».

Наши шансы на Евро? Думаю, у нас достаточно сильная команда, у которой хороший подбор игроков.