Гаранин возглавит юношескую сборную России U-14

Как стало известно "СЭ", новым старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения) станет 48-летний Вадим Гаранин. Ранее специалист возглавлял молодежную команду тульского "Арсенала", а до этого долгое время работал в академии московского "Динамо".

"Вадим Гаранин наряду с другими специалистами действительно является одним из кандидатов на пост старшего тренера юношеской сборной России, составленной из игроков 2005 года рождения. Согласно алгоритму действий мы объявляем о назначении сразу после подписания контракта", – сказали "СЭ" в пресс-службе РФС. (Илья Андреев)

В качестве футболиста Гаранин в начале девяностых выступал за дубль "Динамо" и за команду "Машиностроитель" из Сергиева Посада.