Франция в четвертьфинале юношеского чемпионата мира разгромила Испанию
12 ноября 2019, 01:06
Сборная Франции вышла в полуфинал юношеского чемпионата мира в Бразилии. В четвертьфинальном матче она разгромила Испанию — 6:1.
В четвертьфинале французы сыграют с победителем противостояния Италия — Бразилия. Действующим победителем турнира является сборная Англии, которая в 2017 году в финале разгромила Испанию (5:2).
ЧМ U17
1/4 финала
Испания U17 — Франция U17 — 1:6 (1:2)
11 ноября. Гояния. Стадион «Олимпико»
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