Элитный раунд отбора на чемпионат Европы-2020 среди игроков не старше 17 лет пройдет в Москве

Матчи элитного раунда чемпионата Европы-2020 U-17 с участием юношеской сборной России (игроки 2003 года рождения) пройдут в Москве, информирует пресс-служба РФС.

Игры примут стадионы «Сапсан Арена» (5 матчей) и «Октябрь» (1 игра).

За выход в финальную часть Евро-2020 команда под руководством Станислава Коротаева поспорит со сборными Финляндии, Дании и Сербии. Игры состоятся 25, 28 и 31 марта.

Расписание матчей (время начала игр определится позднее):

25 марта (среда)

Россия — Финляндия. Стадион «Сапсан Арена».

Дания — Сербия. Стадион «Сапсан Арена».

28 марта (суббота)

Дания — Россия. Стадион «Сапсан Арена».

Финляндия — Сербия. Стадион «Сапсан Арена».

31 марта (вторник)

Сербия — Россия. Стадион «Сапсан Арена».

Финляндия — Дания. Стадион «Октябрь».

Напомним, что в 1-м отборочном раунде чемпионата европы в октябре 2019 года сборная России стала победителем мини-турнира в Сербии, крупно обыграв Сан-Марино (7:0), уступив с минимальным счетом Румынии (0:1) и взяв верх над Швейцарией (2:1).

В финальной части Евро-2020 U-17, которая состоится с 21 мая по 6 июня, примут участие 16 команд: хозяйка турнира сборная Эстонии, получившая автоматическую путевку, победители восьми отборочных мини-турниров, а также семь лучших сборных из числа финишировавших вторыми.