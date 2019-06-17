Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном чемпионате Европы

Сборная Италии выиграла у Испании в 1-м туре группового турнира молодежного чемпионата Европы (3:1). Дубль оформил Федерико Кьеза из "Фиорентины".

Чемпионат Европы U21

Группа A

Италия U21 – Испания U21 – 3:1 (1:1)

Голы: Себальос, 9 (0:1). Кьеза, 36 (1:1). Кьеза, 64 (2:1). Пеллегрини, 82 – с пенальти (3:1).

Италия U21: Мерет, Димарко, Калабрези, Бонифаци (Бастони, 88), Манчини, Мандрагора, Барелла, Пеллегрини, Дзаньоло (Орсолини, 42), Кин (Кутроне, 60), Кьеза.

Испания U21: Симон, Кариколь, Мере, Вальехо, Агиррегабирия, Себальос, Субельдия (Пабло Форнальс, 67), Солер, Руис (Мерино, 46), Майораль, Оярсабаль (Мир, 85).

Предупреждения: Калабрези, 11. Вальехо, 24. Дзаньоло, 25. Мандрагора, 49. Орсолини, 70. Солер, 83.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

16 июня. Болонья. Стадион "Ренато Далл'Ара".