Дмитрий Хомуха: "Задача юношеской сборной России на Евро – выйти в плей-офф"

Старший тренер сборной России до 17 лет Дмитрий Хомуха​ на пресс-конференции, посвященной отъезду команды на юношеский чемпионат Европы, рассказал о фаворитах турнира, а также поделился мыслями о соперниках по групповому турниру. Чемпионат Европы пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии. Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией.

– От результатов этого матча будем разрабатывать стратегию, – сказал Хомуха. – Главная задача – подготовиться, выйти в плей-офф. Если пробьемся на чемпионат мира через этот турнир, то цель будет выполнена. Задача, чтобы футболисты приняли участие во всех возможных для своего возраста турнирах.

Соперники очень хорошие, сильные, организованные. Если брать Исландию, то она заняла первое место, обогнала в группе Германию на два очка. То же самое про других соперников – команду Португалии мы знаем. Венгрия – хорошо дисциплинированная команда, уже в этом возрасте ее игра приближена к профессиональному уровню.

– Кто фавориты турнира?

– Сильные соперники – Франция, Англия, Испания, Италия, Голландия, Бельгия. Они сегодня ведущие сборные на юношеском уровне.

– С Португалией вы уже встречались в элитном раунде и уступили.

– С Португалией мы играли на равных, но проиграли из-за гола со стандарта. Это неплохо, что мы встретимся еще раз. Мы знаем реальную силу команды – Португалия это топ-уровень. Индивидуальный уровень футболистов там очень высокий.

– Россия – не фаворит турнира?

– На сегодняшний день нет. (Константин Колмаков)