Дмитрий Хомуха: "Юношеская сборная России на Евро не будет парковать автобус"

Старший тренер сборной России до 17 лет Дмитрий Хомуха на пресс-конференции, посвященной отъезду команды на юношеский чемпионат Европы, рассказал о кадровых потерях перед турниром и сравнил техническое оснащение европейских топ-сборных и нашей.

– На данный момент 95 процентов игроков, которых мы планировали взять, едут с нами в Ирландию, – сказал Хомуха. – К сожалению, один из наших вратарей получил травму. А так – изменения минимальны, осталось дождаться матчей тура, который пройдет на выходных.

– В марте вы сказали: "Рассчитываю, что клубы с пониманием отнесутся к приоритету выступления на чемпионате Европы и дадут нам возможность качественно подготовиться к турниру". Были ли какие-то препятствия со стороны клубов?

– Нет, все клубы пошли нам навстречу и отпустили игроков. В организационном плане проблем нет.

– Насколько велика пропасть между нами и ведущими сборными?

– Она существует. Сегодня уровень технического оснащения у топовых команд лучше, чем у нас. Но автобус не паркуем – это стереотип. Мы забили 20 мячей за два раунда. Надо брать инициативу, играть в атаку. Но естественно, при подготовке мы будем учитывать уровень соперников.

Чемпионат Европы пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии. Сборная России в групповом турнире встретится с Исландией, Португалией и Венгрией. (Константин Колмаков)