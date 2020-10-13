Что нужно России для выхода на Евро-2021. Расклад для молодежной сборной

Здесь все просто.

В отборочном турнире чемпионата Европы-2021 для молодежных сборных осталось провести два игровых дня. При этом сборная России пропустит последний — сегодня она проведет заключительный матч в отборочной группе. И все зависит от нее.

Оставшиеся матчи группы 5

13 октября. Эстония — Сербия, Польша — Болгария, Латвия — Россия.

17 ноября. Болгария — Эстония, Польша — Латвия.

Турнирное положение в группе 5

И В Н П М О 1. Россия 9 6 2 1 18-3 20 ___________________________________ 2. Польша 8 5 1 2 15-6 16 ----------------------------------------------------------- 3. Болгария 8 4 2 2 10-4 14 4. Сербия 9 3 2 4 12-9 11 5. Эстония 8 1 1 6 3-31 4 6. Латвия 8 0 4 4 5-10 4

Россия получит путевку в финальный турнир Евро-2021 (в Венгрии и Словении), если:

— победит во вторник Латвию;

— сыграет вничью с Латвией, а Польша потеряет очки в одном из своих двух оставшихся матчей;

— проиграет Латвии, а Польша наберет не более трех очков.

В финальный турнир попадают победители 9 групп и топ-5 сборных из числа занявших вторые места. При определении пяти лучших команд, что станут вторыми, не будут учитываться очки, набранные со сборной, занявшей шестое место в группе. В группах, где пять участников, будут считаться все очки. В группе России таблицу замыкают Эстония и Латвия. У обеих команд по четыре очка, но выше за счет личных встреч стоят эстонцы (2:1, 1:1).

Сейчас сводная таблица вторых команд в группах выглядит следующим образом.

1. Франция 18 очков 2. Румыния 13 3. Польша 13 4. Германия 12 5. Португалия 12 6. Австрия 12 7. Шотландия 11 8. Италия 10 9. Македония 7

У сборной России, если она в итоге станет второй, в случае поражения от Латвии будет в этом зачете 14 очков. Сводная таблица будет меняться, но с большой долей вероятности этого хватит, чтобы попасть в число пяти лучших и отобраться в финальный турнир. Впрочем, все будет проще, если избежать неудачи в матче с латвийской командой.