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Быстров занялся рыбалкой во время паузы в сезоне

27 марта 2020, 10:32
Владимир Быстров. Фото Instagram Владимира Быстрова. Владимир Быстров. Фото Instagram Владимира Быстрова.
Владимир Быстров. Фото Instagram Владимира Быстрова.
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Тренер сборной России U 17 Владимир Быстров показал, как он проводит паузу в сезоне, связанную с пандемией коронавируса. Он занялся рыбалкой.

В stories Instagram Быстров опубликовал фото и видео, где показал, как он ловит рыбу через прорубь. 36-летний экс-футболист входит в тренерский штаб Александра Кержакова. В период игровой карьеры он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

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