«Было бы грех не пройти в финальную часть». Мутко об успехе молодежной сборной

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал «СЭ» выход молодежной сборной России в финальный турнир чемпионата Европы 2021 года. В заключительном матче отборочного цикла российская команда обыграла Латвию (4:1).

— Отлично, молодцы! У молодежки такой состав, что было бы грех не пройти в финальную часть, — заявил «СЭ» Мутко. — Для них это проходные вещи.

Что ждать в финальной стадии? Слушайте, самое главное, что они уже там! Надо сделать так, чтобы мы все время там были, тогда будет другой уровень. Чем больше будет международного уровня у ребят, тем лучше. Это очень важно.

Думаю, наша сборная абсолютно заслуженно вышла в финальную часть Евро. Команда у нас очень хорошая — большинство ребят играет в РПЛ. Были периоды, когда у нас ни один футболист молодежки не играл в клубе премьер-лиги, а сейчас посмотрите на состав. Там некоторые ребята уже сейчас лидеры своих клубов. (Севастиан Терлецкий)