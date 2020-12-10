Бушманов назвал главного соперника России по группе молодежного Евро
Бывший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки Евро U-21. Россия попала в группу C вместе с Францией, Данией и Исландией.
— Группа сложная, — сказал Бушманов. — Если отдельно раскладывать, то думаю, что фаворит — Франция, Дания тоже хорошая команда, Исландия непростая, в последние годы в этой стране футбол бурно развивается. Нашей сборной будет непросто, но шансы на выход в плей-офф безусловно есть, надо стараться их реализовать. Главным соперником для нас, скорее всего, будет Дания.
(Анастасия Пастернак)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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