Аргентина не смогла выйти в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проиграв Мали

Сборная Аргентины проиграла Мали в 1/8 финала чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Основное и дополнительное время закончилось ничьей, поэтому победитель определился в серии пенальти.

В четвертьфинале малийцы сыграют со сверстниками из Италии.

Чемпионат мира U20

1/8 финала

Аргентина U20 - Мали U20 - 2:2 д.в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти - 4:5

Голы: Гайч, 49 (1:0). Диаби, 67 (1:1). Диаби, 91 - в свои ворота (2:1). Конте, 120+1 (2:2).

Судья: Герреро (Мексика).

4 июня. Бельско-Бяла. Стадион "Бельско-Бяла".