00:21 5 июня | Футбол — Молодежные сборные

Аргентина не смогла выйти в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проиграв Мали

0
Обсудить

Сборная Аргентины проиграла Мали в 1/8 финала чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Основное и дополнительное время закончилось ничьей, поэтому победитель определился в серии пенальти.

В четвертьфинале малийцы сыграют со сверстниками из Италии.

Чемпионат мира U20 

1/8 финала 

Аргентина U20 - Мали U20 - 2:2 д.в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти - 4:5

Голы: Гайч, 49 (1:0). Диаби, 67 (1:1). Диаби, 91 - в свои ворота (2:1). Конте, 120+1 (2:2). 

Судья: Герреро (Мексика).

4 июня. Бельско-Бяла. Стадион "Бельско-Бяла".

0
Обсудить
Материалы других СМИ
Загрузка...