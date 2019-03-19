Андрей Лексаков: "Краснодар - счастливое место для сборной"

Технический директор РФС Андрей Лексаков на пресс-конференции перед стартом элитного раунда чемпионата Европы-2019 U-19 заявил, что в Краснодаре созданы все условия для хорошего выступления сборной, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.



- Хотелось бы подчеркнуть, что мы рады еще раз играть в академии ФК "Краснодар", - отметил Лексаков. - С академией "Краснодара" нас связывают радостные воспоминания, сборная 1998 года, проведя здесь матчи элитного раунда в 2015 году, выиграла в итоге бронзовые медали. Надеемся, что и 2000 год выйдет в финальную стадию. Есть определенные трудности, например, травмированные игроки, но никто не будет придавать этому значения. Будем верить в успех.



- Почему выбрали Краснодар?



- В результате жеребьевки европейских турниров. Ирландия претендовала на проведение турнира, Азербайджан сразу был за нас, румын удалось убедить хорошими условиями, полями. Топовых сборных нет, кроме нашей. Поэтому были все предпосылки взять u-19 себе. Краснодар - это счастливое место, поля, академия, игроки. У нас есть надежда по настрою команды, тренеров, игроков, что мы должны побороться пройти в финал ЧЕ.

Россия сыграет с Азербайджаном 20 марта, с Румынией - 23-го, с Ирландией - 26-го.