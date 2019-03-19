Андрей Гордеев: "Потенциал сборной покажут официальные матчи"

Старший тренер сборной России 2000 г.р. Андрей Гордеев на пресс-конференции перед стартом элитного раунда Чемпионата Европы-2019 U-19 заявил, что у команды есть свой собственный стиль, однако весь потенциал раскроют официальные встречи, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Мы вчера вышли на тренировку, смотрим, какое благодатное место, все зарядились, – отметил Гордеев. – Для сборной сделано многое, а мы постараемся не подвести болельщиков. Ребята горят желанием показать себя. Группа у нас непростая – Ирландия, Азербайджан, Румыния, соперники заслуживают повышенного внимания, и мы готовимся к ближайшей игре. Травмированные? Мы всем ребятам, которые не смогли приехать в сборную, желаем, чтобы поправились, но те, кого мы вызвали, думаем, смогут заменить их. Мы всех своих соперников уважаем, и предстоящая игра заслуживает большого внимания. Поговорили уже с ребятами по Азербайджану. Будем отталкиваться от своих действий, ребята понимают наши требования. Все игры важны, но когда пройдем Азербайджан, уже тогда будем думать о Румынии. Соперники сильные, Ирландия, как и мы, вышла с первого места из своей группы. Надеемся, у нас многое получится.



– Хорошо, когда соперники идут по нарастающей – Азербайджан, Румыния, Ирландия?



– (Улыбается). Хорошо, когда логично излагаешь, а на деле любой соперник требует повышенного внимания. Надо стараться всех обыгрывать.



– Какой потенциал у этой сборной?



– Тоже хочется увидеть. Какой он, покажут только официальные встречи. По товарищеским матчам можно говорить о том, что есть понимание, определенный стиль. Потенциал увидим только по официальным встречам, они показывают, насколько высоко команда может замахнуться. Сложности? Здесь нужно успеть привить свои принципы, подготовиться к соперникам. времени всегда не хватает. Только собрались, только получается что-то, а приходится расставаться. Хочется побыть вместе, потренироваться, что-то освоить за короткое время. Главное, это единство в таких турнирах. Подчинить личные результаты командным, показать хорошую игру, добиться положительного результата.

Россия сыграет с Азербайджаном 20 марта, с Румынией - 23-го, с Ирландией - 26-го.