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Александр Кержаков рассказал, какой сериал он смотрел в последнее время

4 апреля 2020, 18:35
Александр Кержаков. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Александр Кержаков. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Тренер сборной России U 17 Александр Кержаков рассказал, чем он занимается во время паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса. Он рассказал также, какой сериал смотрел в последнее время.

— Какие фильмы и сериалы я смотрю? Времени не так много. Последнее, что я смотрел — «Большая маленькая ложь». Я не очень люблю готовить, но в условиях самоизоляции начинаю это делать, — сказал Кержаков в прямом эфире своего Instagram.

После этого Кержаков вышел в прямой эфир с форвардом «Сочи» Александром Кокориным.

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