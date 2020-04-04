Александр Кержаков рассказал, какой сериал он смотрел в последнее время

Тренер сборной России U 17 Александр Кержаков рассказал, чем он занимается во время паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса. Он рассказал также, какой сериал смотрел в последнее время.

— Какие фильмы и сериалы я смотрю? Времени не так много. Последнее, что я смотрел — «Большая маленькая ложь». Я не очень люблю готовить, но в условиях самоизоляции начинаю это делать, — сказал Кержаков в прямом эфире своего Instagram.

После этого Кержаков вышел в прямой эфир с форвардом «Сочи» Александром Кокориным.