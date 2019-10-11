Звонимир Бобан: «Почему я в «Милане»? Иногда я сам себя спрашиваю»

Директор футбольного отдела «Милана», бывший полузащитник клуба Звонимир Бобан пошутил, что сам задается вопросом, почему он работает с «россонери». Бобан занял свой пост этим летом. После 7 туров «Милан» занимает 13-е место в таблице серии A.

— Почему я в «Милане»? Я иногда сам себя об этом спрашиваю (смеется), — цитирует sempremilan.com Бобана. — Это шутка. Мне нравится быть в «Милане». Мы переживаем трудный момент. Увольнение тренера — это поражение для всех, это решение, которое приняли мы все.

Я здесь для того, чтобы сделать «Милан» снова великим. Я пока в клубе недолго, нам нужно упорно работать во всех отношениях.