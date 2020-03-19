Звезды итальянского футбола устроили турнир по FIFA 2020 во время карантина

Известные итальянские футболисты примут участие в турнире по FIFA 2020. Его проведут во время карантина из-за пандемии коронавируса. Соревнования покажут по телевидению.

Турнир получил название Лига Карантина. Он начнется в 16.00 по московскому времени. В нем будут участвовать Андреа Пирло, Фабио Каннаваро, Марко Матерацци, Марио Балотелли, Чиро Феррара, Чиро Иммобиле, Мойзе Кин, Джанлуиджи Доннарумма и многие другие.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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