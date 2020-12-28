Златан рискует пропустить матч с «Ювентусом»
28 декабря 2020, 20:40
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рискует пропустить матчи чемпионата Италии против «Беневенто» и «Ювентуса», сообщает Football Italia. Форвард получил 22 ноября растяжение бедра, а когда был близок к возвращению на поля, у него была диагностирована еще одна мышечная травма.
«Милан» обеспокоен, что у 39-летнего шведа случится рецидив и решил не форсировать его восстановление.
В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 12 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.
С «Беневенто» «Милан» сыграет 3 января, а с «Ювентусом» — 6 января.
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