Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Златан рискует пропустить матч с «Ювентусом»

28 декабря 2020, 20:40
Теги:

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рискует пропустить матчи чемпионата Италии против «Беневенто» и «Ювентуса», сообщает Football Italia. Форвард получил 22 ноября растяжение бедра, а когда был близок к возвращению на поля, у него была диагностирована еще одна мышечная травма.

«Милан» обеспокоен, что у 39-летнего шведа случится рецидив и решил не форсировать его восстановление.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 12 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.

С «Беневенто» «Милан» сыграет 3 января, а с «Ювентусом» — 6 января.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир