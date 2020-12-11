Златан ответил на вопрос, сколько он еще будет играть

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что планирует продолжать карьеру, пока способен показывать высокий уровень игры. 39-летний форвард в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил 12 голов во всех турнирах. В серии A он лидирует в гонке бомбардиров с 10 мячами в 6 играх.

— Я буду продолжать, пока не смогу делать то, что делаю, — цитирует BBC Ибрагимовича. — Мне нужно поддерживать форму, а все остальное решится само собой.

Мы в отличной форме, у нас все хорошо, но мы все еще ничего не выиграли, мы должны помнить об этом. В первый раз, когда я приехал в Милан, я боролся за титул. Во второй раз команда возвращается на вершину, где и должна быть. Это новый вызов, который мне очень нравится.

Ибрагимович получил травму подколенного сухожилия в игре с «Наполи» (3:1) 22 ноября и с тех пор пока не выходил на поле. По данным СМИ, он, скорее всего, пропустит игру с «Пармой» 13 декабря, но вернется к матчу с «Дженоа» (16 декабря).