Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поддержал Массимилиано Аллегри, который сказал, что судьбу тренера решают только результаты. Главный тренер "Ювентуса", по слухам, находится на грани увольнения из-за неудачи в Лиге чемпионов, несмотря на победу в серии А.

– Аллегри прав: в футболе важна только победа, – цитирует A Bola Ибрагимовича, который работал с Аллегри в "Милане". – Если у вас хорошие футболисты, но вы не побеждаете, это ничего не значит. Красивая игра ничего не значит. Что бы они ни делали, что бы они ни говорили, решающее значение имеет только победа.